Лидер ЦСКА может переехать в Грецию

Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Баринов в межсезонье может сменить клуб, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, личную заинтересованность в 29-летнем футболисте проявляет главный тренер греческого АЕК Марко Николич, знакомый с Бариновым по работе в московском «Локомотиве».

Текущий контракт россиянина с ЦСКА заключен до лета 2029 года. В прошлом сезоне АЕК стал чемпионом Греции.

13 января ЦСКА официально объявил о переходе воспитанника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Контракт с футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправился вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

В прошедшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел за армейцев 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Кроме того, в его активе три кубковые игры в составе красно-синих, в этих встречах он также не забивал и не делал голевых передач.

Ранее российский тренер разорвал контракт с чемпионом Белоруссии.