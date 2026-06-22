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В Кюрасао ответили, верят ли в выход сборной в плей-офф ЧМ-2026

В Кюрасао заявили, что верят в выход сборной в плей-офф ЧМ-2026
REUTERS/Hannah Mckay

Член исполнительного совета Федерации футбола Кюрасао Дэвид Хейкуп признался, что надеется на выход национальной сборной в плей-офф чемпионата мира — 2026. Его слова приводит Sport24.

«Мы верим в Дика и ребят! После матча с Эквадором у нашей сборной есть шансы выйти в плей-офф. В стране верят в то, что команда сделает все, чтобы выйти из группы», — сказал Хейкуп.

В матче второго тура группового этапа мирового первенства сборная Кюрасао сыграла вничью с национальной командой Эквадора — 0:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В группе Е после двух туров лидирует Германия с шестью очками, следом идет Кот-д'Ивуар с тремя баллами. Эквадор и Кюрасао замыкают таблицу, имея по одному очку. В заключительном туре Германия встретится с Эквадором, а Кюрасао — с Кот-д'Ивуаром.

Сборную Кюрасао тренирует нидерландский Дик Адвокат — бывший наставник петербургского «Зенита» и сборной России.

Ранее вратарь сборной Кюрасао Элой Ром заявил, что ему должны установить памятник.

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