Радимов и Губерниев высмеяли Роналду в прямом эфире

Радимов: против Роналду и мы с Губерниевым сыграем

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов и комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ» обсудили игру Криштиану Роналду на чемпионате мира.

Радимов отметил, что он и Губерниев способны сыграть против Роналду на тех же скоростях.

«Против нынешнего — что там играть? Дрова», — ответил Губерниев.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве. При этом Роналду голами не отметился, а Месси в первом матче Аргентины на ЧМ-2026 оформил хет-трик.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее в сборной Португалии объяснили, почему команда не играет только на Роналду.