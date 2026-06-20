Соболенко установила антирекорд для первых ракеток мира

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко установила антирекорд для лидера мирового женского рейтинга.

20 июня Соболенко проиграла американке Джессике Пегуле в полуфинале турнира категории WTA-500 в Берлине, Германия. Встреча, которая длилась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4,6, 7:6 (7:4), 0:6. До этого Соболенко проиграла в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») представительнице России Диане Шнайдер — 6:3, 5:7, 0:6.

Впервые с теннисисткой, которая находится в статусе первой ракеткой мира, случилось подобное — поражение двух матчах подряд, где в одном из сетов был зафиксирован результат 0:6.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

Ранее сменившая гражданство теннисистка Анастасия Потапова не пожала руку россиянке после игры.