Овечкин сыграл в пляжный волейбол с футболистом «Динамо» и попал на видео

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал видео, как играет в пляжный волейбол в компании российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Пляжный волейбол в такой компании — огонь», — подписал публикацию футболист.

В сезоне-2025/26 Тюкавин провел за «Динамо» 31 матч и забил 13 мячей.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Ранее легенда НХЛ назвал Овечкина горой всех русских.