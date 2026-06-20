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Мостовой заявил, что не вопринимает критику Роналду

Экс-футболист «Спартака» Мостовой заявил, что не вопринимает критику Роналду
Pedro Nunes/Reuters

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью РИА Новости заявил, что нельзя набрасываться с критикой португальского нападающего Криштиану Роналду.

По его словам, неудачное выступление в игре с ДР Конго стало виной партнеров 41-летнего форварда.

«Все почему-то обрушились на Роналду. Я на его стороне. Я всю жизнь отдал футболу и знаю, что это такое. Играл же не один Роналду, там целая команда. Да, может, у него не получилось, может, выглядел хуже. Но, другие-то что?» — заявил Мостовой.

Игра завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве.

Ранее Криштиану Роналду предложили выпускать максимум на полчаса на ЧМ-2026.

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