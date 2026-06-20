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«Краснодар» отказал ЦСКА в продаже молодого таланта

«Чемпионат»: «Краснодар» отказал ЦСКА в продаже полузащитника Кривцова
Виталий Тимкив/РИА Новости

Московский ЦСКА получил отказ на предложение о продаже полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство красно-синих обратилось к вице-чемпионам страны с предложением о трансфере, на что получило решительный отказ.

В сезоне-2025/26 Кривцов сыграл 40 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

По итогам сезона в чемпионате России «Краснодар» с активом в 66 очков занял второе место, уступив два балла ставшему первым петербургскому «Зениту».

В последнем матче сезона-2025/26 «Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

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