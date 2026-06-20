В Турции попросили прощения за вылет с ЧМ-2026

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер извинился перед болельщиками за вылет сборной Турции на чемпионате мира 2026 года по итогам двух матчей, передает Fanatik.

«Мы играем за очень сильные команды – и должны были показать это на поле. Но не смогли это сделать. Пропустили быстрый гол. Сказать нечего. Нам стыдно, мы просим прощения у всех граждан страны», — заявил Гюлер.

В матче второго тура турки уступили парагвайцам. Встреча завершилась со счетом 1:0. На второй минуте матча счет открыл Матиас Галарса. Мигель Альмирон был удален на 45-й минуте за то, что прикрыл рот рукой. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В группе D лидируют США, набрав шесть очков, у Австралии и Парагвая по три балла. Турция пока очков не набрала.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Турция установила антирекорд чемпионатов мира.