«У чемпионов нет возраста»: Роналдиньо возобновит карьеру футболиста

Обладатель «Золотого мяча», бразильский футболист Роналдиньо решил вернуться в футбол, он подпишет контракт с клубом итальянской Серии С «Равенной». Об этом агентству ANSA сообщил вице-президент клуба Ариедо Браида.

Он назвал бразильца «чемпионом вне возраста».

«Равенна» подпишет с ним контракт. Для такого клуба, как наш, это невероятное приобретение. В ближайшие дни пройдет презентация этого исключительного футболиста», — сказал Браида.

На вопрос о том, выйдет ли 46-летний бразилец на поле, вице-президент клуба ответил: «Не исключено. Чемпионы не имеют возраста».

По данным Gazzetta dello Sport, официально о переходе Роналдиньо состоится 23 июня в Майами.

«Я с нетерпением жду возвращения в игру и возможности написать новую историю вместе с клубом», — сказал Роналдиньо.

Роналдиньо завершил карьеру футболиста в 2018 году, когда расторг контракт с бразильским «Флуминенсе». В составе «Барселоны» Роналдиньо стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Кроме того, за свою карьеру он выступал за «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Милан» (Италия), «Фламенго» (Бразилия), «Атлетико Минейро» (Бразилия) и «Гремио» (Бразилия). В составе бразильской сборной он выиграл чемпионат мира в 2002 году, Кубок Америки в 1999 году и завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2008 года. В 2005 году Роналдиньо стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее стало известно, что легенда немецкого футбола завершит карьеру в сборной после чемпионата мира.