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Легенда немецкого футбола завершит карьеру в сборной после чемпионата мира

Нойер завершит карьеру в сборной Германии после чемпионата мира
Martin Meissner/AP

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер завершит карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2026 года. Об этом голкипер сообщил в своих социальных сетях.

«Это будет мой последний турнир за сборную Германии: я не планирую участвовать в чемпионате Европы через два года. Я хочу с нетерпением ждать каждого матча и не думать о прощании или потенциально последней игре», — написал Нойер.

В составе сборной Германии Нойер стал чемпионом мира 2014 года.

Германия разгромила команду Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча проходила в Хьюстоне на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» и завершилась со счетом 7:1.

В первом тайме у немцев забили Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек и Кай Хаверц с пенальти. У Кюрасао отличился Ливано Комененсия. Во второй половине игры Германия оформила четыре гола, авторами которых стали Джамал Мусиала, Натаниэль Браун, Дениз Ундав и Хаверц, оформивший дубль.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Нойер стал рекордсменом по количеству участий в ЧМ.

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