Сыгравший один матч за два года в «Спартаке» вратарь может остаться еще на сезон

Голкипер московского «Спартака» Александр Довбня может подписать с клубом новый контракт, сообщает Metaratings.

По информации источника, в клубе готовы предложить 39-летнему вратарю остаться еще на один сезон.

Довбня перешел в «Спартак» летом 2024 года. За московский клуб он сыграл один матч.

В последнем матче сезона-2025/26 «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России.

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