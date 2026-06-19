Семья Месси осудила спекуляции вокруг здоровья отца футболиста

Семья нападающего сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионеля Месси осудила спекуляции, возникшие вокруг ситуации со здоровьем отца футболиста Хорхе Месси. Заявление в социальной сети X опубликовал журналист Фабрицио Романо.

«В свете сообщений, слухов и спекуляций, которые циркулировали в последние часы, семья выражает глубокую озабоченность отсутствием чувствительности, уважения и деликатности, с которыми некоторые лица отнеслись к строго частному семейному вопросу», — указано в публикации.

В начале 2026 года появилась информация, что отец футболиста столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем, из-за чего ему потребовалась консультация со специалистами США и Аргентины, чтобы подтвердить диагноз. 18 июня в семье Месси подтвердили, что Месси-старший находится под наблюдением врачей, восстанавливается и демонстрирует положительные результаты.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее известный тренер заявил, что мы живем в эпоху Месси.