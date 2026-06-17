Известный тренер заявил, что мы живем в эпоху Месси

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев заявил, что мир живет в эпоху аргентинского футболиста Лионеля Месси, передает «Советский спорт».

«Месси выходит и делает результат — он футболист от Бога. Можно ли назвать его лучшим в истории? Здесь неправильно сравнивать. Была эпоха Пеле, Марадоны, сейчас мы живём в эпоху Месси», — сказал Ташуев.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Месси повторил достижение Александра Головина.