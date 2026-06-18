Акинфеев: увы, это лето непростое

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал в своем Telegram-канале о восстановлении от травмы, заявив, что это лето является непростым.

«Увы, это лето непростое и совсем не про отпуск или отдых, а про восстановление. Затянулось, но ничего – работаем, пашем. Всё будет хорошо! И всем спасибо за поддержку», — написал Акинфеев.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Акинфееву предрекли руководящую должность в ЦСКА.