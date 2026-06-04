Акинфееву предрекли руководящую должность в ЦСКА

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин не исключил, что голкипер Игорь Акинфеев получит руководящую должность в столичном ЦСКА, передает Vprognoze.ru.

«Я думаю, что Акинфеев потом легко может перейти на руководящую должность в ЦСКА. И потом, даже находясь в раздевалке команды он принесёт много пользы», — сказал Булыкин.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее стала известна судьба Акинфеева в ЦСКА.