У отца Месси проблемы со здоровьем

Семья Месси подтвердила, что у отца футболиста проблемы со здоровьем

Семья Лионеля Месси подтвердила, что у отца футболиста существуют проблемы со здоровьем. Заявление семьи цитирует аккаунт The Touchline в соцсетях.

«Семья Месси сообщает, что на текущий момент Хорхе Месси сталкивается с проблемами со здоровьем. На текущий момент он находится под наблюдением врачей, восстанавливается и демонстрирует положительные результаты», — говорится в заявлении.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее известный тренер заявил, что мы живем в эпоху Месси.