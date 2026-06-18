Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»: Роналду в некоторых играх ему будет тяжело

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луи Саа заявил, что португальцу Криштиану Роналду будет тяжело в некоторых матчах чемпионата мира, передает Goal.

«Кажется, физическая форма Роналду на высоте, он очень много работал для таких моментов, и я верю, что он отреагирует правильно. Но он обнаружит, что в некоторых играх ему будет тяжело», — сказал Саа.

В первом матче чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Игра завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве.

Ранее Криштиану Роналду показал своего 16-летнего первенца.