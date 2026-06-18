Болельщика в форме «Зенита» заметили на ЧМ-2026

Болельщик в форме петербургского «Зенита» был замечен на стадионе в Хьюстоне во время матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и ДР Конго, передает РИА Новости.

На 79-й минуте игры телекамера выхватила из общей массы зрителей мужчину, одетого в сине-бело-голубую футболку с эмблемой петербургского клуба. Он находился среди болельщиков, поддерживавших португальскую сборную, большинство из которых были в красных цветах.

Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

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