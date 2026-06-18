Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Нападающий сборной Англии установил рекорд чемпионатов мира

Кейн повторил рекорд Линекера по количеству голов за Англию на чемпионатах мира
Hannah McKay/Reuters

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн повторил рекорд Гари Линекера по числу голов за национальную команду на мировых первенствах.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Хорватии Кейн забил два мяча. Сначала он реализовал пенальти на 12-й минуте, а на 42-й отличился головой после подачи Деклана Райса.

Встреча завершилась победой англичан со счетом 4:2. В активе Кейна теперь 10 голов на чемпионатах мира, как и у Линекера, который долгое время был лучшим бомбардиром Англии в истории мундиалей.

Всего за сборную Англии Кейн забил 80 голов, что является рекордом сборной Англии. Он опережает Уэйна Руни, у которого 53 гола.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во втором туре группы L Англия встретится с Ганой 23 июня. Хорватия в следующем туре 24 июня сыграет с Панамой.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Лионель Месси повторил достижение Александра Головина.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!