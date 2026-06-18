Нападающий сборной Англии установил рекорд чемпионатов мира

Кейн повторил рекорд Линекера по количеству голов за Англию на чемпионатах мира

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн повторил рекорд Гари Линекера по числу голов за национальную команду на мировых первенствах.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Хорватии Кейн забил два мяча. Сначала он реализовал пенальти на 12-й минуте, а на 42-й отличился головой после подачи Деклана Райса.

Встреча завершилась победой англичан со счетом 4:2. В активе Кейна теперь 10 голов на чемпионатах мира, как и у Линекера, который долгое время был лучшим бомбардиром Англии в истории мундиалей.

Всего за сборную Англии Кейн забил 80 голов, что является рекордом сборной Англии. Он опережает Уэйна Руни, у которого 53 гола.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во втором туре группы L Англия встретится с Ганой 23 июня. Хорватия в следующем туре 24 июня сыграет с Панамой.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Лионель Месси повторил достижение Александра Головина.