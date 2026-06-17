Месси повторил достижение Головина

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси повторил достижение россиянина Александра Головина, получив оценку 10 от портала Whoscored за матч чемпионата мира против Алжира.

До Месси высшую оценку за матч чемпионата мира получали Головин, португалец Гонсалу Рамуш и бельгиец Кевин Де Брейне.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Месси опубликовал пост после победы Аргентины над Алжиром.