Чемпион России по боксу обвиняется в заказном убийстве

Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о заказном убийстве депутата из Санкт-Петербурга Александра Петрова двукратного чемпиона России по боксу среди профессионалов Алисултана Надирбегова, передает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что Надирбегов входил в состав организованной преступной группировки. Также Надирбегов является чемпионом СНГ и славянских стран, интерконтинентальный чемпион Asia—Pacific по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBO). Надирбегов занимал десятое место в рейтинге WBO. В 2015 году Надирбегов был арестован за вымогательства и рейдерские захваты предприятий. Также был под судом из-за конфликта на деревообрабатывающем предприятии в Ульяновской области в 2016 году.

Петров был убит снайпером осенью 2020 года. Убийство не могли раскрыть шесть лет. Отмечается, что преступление связывали с бизнес-интересами Ильи Трабера.

Ранее задержанного бизнесмена Илью Трабера доставили в Москву.