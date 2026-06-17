Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Чемпион России по боксу обвиняется в заказном убийстве

Чемпион России по боксу Надирбегов обвиняется в убийстве депутата Петрова
VK

Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о заказном убийстве депутата из Санкт-Петербурга Александра Петрова двукратного чемпиона России по боксу среди профессионалов Алисултана Надирбегова, передает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что Надирбегов входил в состав организованной преступной группировки. Также Надирбегов является чемпионом СНГ и славянских стран, интерконтинентальный чемпион Asia—Pacific по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBO). Надирбегов занимал десятое место в рейтинге WBO. В 2015 году Надирбегов был арестован за вымогательства и рейдерские захваты предприятий. Также был под судом из-за конфликта на деревообрабатывающем предприятии в Ульяновской области в 2016 году.

Петров был убит снайпером осенью 2020 года. Убийство не могли раскрыть шесть лет. Отмечается, что преступление связывали с бизнес-интересами Ильи Трабера.

Ранее задержанного бизнесмена Илью Трабера доставили в Москву.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!