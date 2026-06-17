Португалию призвали снять с чемпионата мира по футболу

Комментатор Черданцев: за футбол Португалии нужно снимать команду с соревнований

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев в своем Telegram-канале предложил снять Португалию с чемпионата мира.

«За футбол Португалии в первом тайме нужно команду снимать с соревнований. Ну на это перекатывание на своей половине поля просто невозможно смотреть. С такими игроками! Роналду по-моему с поля хотел уйти, не интересно ему», — написал Черданцев.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Роналду установил историческое достижение.