Роналду стал самым возрастным полевым игроком стартового состава в истории ЧМ

Португальский футболист Криштиану Роналду стал самым возрастным полевым игроком стартового состава в истории чемпионатов мира, сообщает Opta.

Роналду выйдет в стартовом составе в матче сборной Португалии против ДР Конго. Также Роналду вслед за Лионелем Месси становится вторым игроком в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.

Встреча начнется 17 июня в 20:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в Португалии выразили опасение, что Роналду будет играть за сборную ради личных рекордов.