Португалия с Роналду не смогла обыграть ДР Конго на чемпионате мира

Португалия сыграла вничью с ДР Конго на чемпионате мира

Сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго на чемпионате мира 2026 года.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В другом поединке в группе K сыграют Узбекистан и Колумбия. Встреча состоится 18 июня. Команды выйдут на поле в 5.00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Соответственно, сборная России пропускает чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Канаде и Мексики. Мужская российская команда уже пропустила мировое первенство — 2022 и чемпионат Европы — 2024.

Ранее Иран покинул пределы США сразу после матча с Новой Зеландией на ЧМ-2026.