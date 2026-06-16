Иран покинул пределы США сразу после матча с Новой Зеландией на ЧМ-2026

Сборная Ирана улетела из США сразу после матча с Новой Зеландией на ЧМ

Сборная Ирана покинула пределы США сразу по окончании матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Новой Зеландией. Об этом сообщил журналист Ромен Молина в социальной сети X.

Изначально предполагалось, что после матча иранская сборная проведет ночь в Лос-Анджелесе, после чего вылетит на базу в Мексику после тренировки. Однако сборная сразу же покинула страну.

Игра Ирана и Новой Зеландии завершилась со счетом 2:2. Команде еще предстоит сыграть с Бельгией и Египтом. Все матчи сборной проходят в США.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино попросился сыграть за сборную Ирана на ЧМ-2026.