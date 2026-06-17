Месси опубликовал пост после победы Аргентины над Алжиром

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в своих соцсетях пост после победы над Алжиром в матче чемпионата мира.

«Рад началу чемпионата мира, благодарен за заботу и очень горд тем, что эта команда вернулась к соревнованиям, как это было на протяжении многих лет», — написал Месси.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Месси сравнил себя со знаменитым теннисистом.