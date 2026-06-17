Мостовой рассказал, попала ли бы сборная России в плей-офф чемпионата мира

Мостовой заявил, что Россия вышла бы в плей-офф чемпионата мира

Российский экс-футболист Александр Мостовой заявил, что сборная России вышла бы в плей-офф чемпионата мира 2026 года, передает «Чемпионат».

«Однозначно, сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира — 2026. С таким форматом, конечно, ты выйдешь из любой группы, если попадёшь в тройку. Наверняка кто-то выйдет в плей-офф с двумя очками или с одной победой», — сказал Мостовой.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Соответственно, сборная России пропускает чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Канаде и Мексики. Мужская российская команда уже пропустила мировое первенство — 2022 и чемпионат Европы — 2024.

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