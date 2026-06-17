Россиянка завоевала серебро чемпионата Европы по фехтованию

Российская саблистка Яна Егорян завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по фехтованию в личном турнире.

В финале россиянка уступила испанке Лусии Мартин-Португез со счетом 13:15. Бронзовыми призерами стали француженка Тоскан Тори и украинка Алина Комащук.

Для Егорян эта медаль стала первой в личном первенстве на чемпионатах Европы. Ранее она шесть раз побеждала на турнире в командных соревнованиях.

2 июня FIE допустила российские сборные к соревнованиям с флагом и гимном.

Решение вступает в силу с 22 июля — чемпионата мира, который пройдет в Гонконге.

Изначально решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс Международной федерации фехтования принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Софья Великая, Яна Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова. Но уже в 2025 в FIE решили отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Ранее были названы виды спорта, где российские атлеты могут выступать с флагом.