Месси объяснил слезы после первого гола на ЧМ-2026

Месси: не смог сдержать слез, так как было несколько трудных дней перед игрой

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил свои слезы после первого гола в матче первого тура на чемпионате мира 2026 года, передает пресс-служба сборной Аргентины.

«Это никак не связано со спортом. У меня было несколько трудных дней, поэтому я не смог сдержать эмоций. Благодарен товарищам по команде, тренерскому штабу — они всегда были рядом и придавали мне сил. Первые матчи чемпионата мира всегда сложные, видно, что тут никто ничего просто так не отдает», — сказал Месси.

Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, завершилась со счетом 3:0.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.