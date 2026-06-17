Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Месси объяснил слезы после первого гола на ЧМ-2026

Месси: не смог сдержать слез, так как было несколько трудных дней перед игрой
Claudia Greco/Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил свои слезы после первого гола в матче первого тура на чемпионате мира 2026 года, передает пресс-служба сборной Аргентины.

«Это никак не связано со спортом. У меня было несколько трудных дней, поэтому я не смог сдержать эмоций. Благодарен товарищам по команде, тренерскому штабу — они всегда были рядом и придавали мне сил. Первые матчи чемпионата мира всегда сложные, видно, что тут никто ничего просто так не отдает», — сказал Месси.

Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, завершилась со счетом 3:0.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!