Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Мбаппе обошел Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции
CAEAN COUTO/via Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026 против национальной команды Сенегала. Благодаря этому он стал лучшим бомбардиром в истории «трехцветных».

Французы победили со счетом 3:1. Мбаппе открыл счет и забил третий мяч своей команды. Таким образом, он довел количество голов за сборную до 58. По этому показателю он обошел предыдущего рекордсмена, Оливье Жиру, и единолично возглавил список бомбардиров.

Кроме того, форвард «Реала» забил на третьем чемпионате мира. Общее число его голов в финальных стадиях мундиалей достигло 14. Он опередил Жюста Фонтена и Лионеля Месси и сравнялся с немцем Гердом Мюллером. Больше забивали только Роналдо (15) и Мирослав Клозе (16). Таким образом, Мбаппе может как минимум повторить рекорд уже на нынешнем турнире.

Французы возглавили турнирную таблицу группы I. Их следующими соперниками на групповом этапе станут сборные Ирака и Норвегии, матчи состоятся 23 и 26 июня соответственно.

Ранее у игрока сборной Ирана истекла виза после первого матча на ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!