Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Мбаппе обошел Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026 против национальной команды Сенегала. Благодаря этому он стал лучшим бомбардиром в истории «трехцветных».

Французы победили со счетом 3:1. Мбаппе открыл счет и забил третий мяч своей команды. Таким образом, он довел количество голов за сборную до 58. По этому показателю он обошел предыдущего рекордсмена, Оливье Жиру, и единолично возглавил список бомбардиров.

Кроме того, форвард «Реала» забил на третьем чемпионате мира. Общее число его голов в финальных стадиях мундиалей достигло 14. Он опередил Жюста Фонтена и Лионеля Месси и сравнялся с немцем Гердом Мюллером. Больше забивали только Роналдо (15) и Мирослав Клозе (16). Таким образом, Мбаппе может как минимум повторить рекорд уже на нынешнем турнире.

Французы возглавили турнирную таблицу группы I. Их следующими соперниками на групповом этапе станут сборные Ирака и Норвегии, матчи состоятся 23 и 26 июня соответственно.

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