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Ветеран ЦСКА объяснил, почему клуб сделает Игдисамова крайним

Экс-игрок Масалитин: если что, в ЦСКА все спишут на Игдисамова
ПФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов может оказаться крайним, если результаты команды не будут устраивать руководство клуба. Такое мнение в комментарии порталу Vprognoze.ru выразил бывший футболист красно-синих Валерий Масалитин.

«Мы же не знаем ситуацию, о чем думает руководство ЦСКА, у них свои планы. А мы тут сидим рассуждаем, переживаем, а они о своем. Вот мы этого купим, того, возьмем, назначим Игдисамова, а ты что хочешь, то и делай. А потом, если что, на него все спишут, все свалят и скажут, что он не справился, извините», — считает эксперт.

Игдисамов работал в структуре академии ЦСКА с 2019 года. В 2024 году армейцы под его руководством выиграли МФЛ, а в 2025 году завоевали серебро.

В марте 2026 года он вошел в тренерский штаб Фабио Челестини. Швейцарский специалист, возглавлявший команду с лета 2025 года, был отправлен в отставку на фоне неудачных результатов в весенней части чемпионата. Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством ЦСКА одержал две победы и потерпел одно поражение. По окончании сезона специалиста утвердили в должности, заключив с ним контракт по схеме «2+2».

Ранее тренер сборной России вошел в штаб ЦСКА.

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