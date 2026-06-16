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Стали известны подробности состояния Топурии после поражения от Гейджи

У бойца UFC Топурии диагностированы переломы
Jonathan Ernst/Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе грузино-испанский боец Илия Топурия получил переломы обеих орбитальных костей во время боя с американцем Джастином Гейджи. Об этом сообщает АВС.

Топурия проиграл титул в главном событии турнира UFC в Белом доме. Он отказался выходить на пятый раунд из-за полученных повреждений. Сейчас сообщается, что оперативное хирургическое вмешательство спортсмену не требуется, поскольку при переломах нет смещений. При этом ему рекомендуется отдыхать несколько месяцев и постоянно проходить медосмотры. Вернуться к тренировкам он сможет после разрешения врачей. Таким образом, едва ли стоит ждать его боев до конца года.

Турнир в Белом доме — это историческое спортивное событие UFC Freedom Fights 250 (также известное как UFC White House), первый в истории профессиональный турнир по смешанным единоборствам (ММА), прошедший непосредственно на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Октагон установили прямо перед резиденцией президента США.

Мероприятие было приурочено к двум датам: 250-летию Соединенных Штатов и 80-летнему юбилею президента Дональда Трампа, который является давним поклонником ММА и другом главы UFC Даны Уайта.

Ранее ФБР пресекло атаку начиненных взрывчаткой дронов на турнир UFC в Белом доме.

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