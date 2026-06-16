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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Суд в Калифорнии оставил в силе запрет ФИФА на дореволюционные флаги Ирана на ЧМ-2026

Суд в США не снял запрет ФИФА на дореволюционные флаги Ирана на ЧМ-2026
Thilo Schmuelgen/Reuters

Американский суд оставил в силе запрет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) на дореволюционные флаги Ирана на матчах чемпионата мира по футболу. Об этом, ссылаясь на судебные документы, сообщает электронное издание Athletic.

Рассматривавший дело на экстренном слушании в Лос-Анджелесе судья Кертис Кин заявил в ходе заседании заявил, что свобода слова является «священной», однако при этом она небезгранична, в частности, когда речь идет о частной организации такой как ФИФА и частной территории.

РИА Новости отмечает, что некоторые болельщики беспрепятственно пронесли на стадион именно дореволюционные иранские флаги.

15 июня капитан национальной команды Ирана Мехди Тареми на пресс-конференции перед стартовым матчем группового этапа чемпионата мира против Новой Зеландии заявил, что представители СМИ задавали ему только политические вопросы.

Ранее посольство Ирана назвало чемпионат мира по футболу «кубком войны».

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