Футболист Ирана пожаловался на вопросы о политике на ЧМ-2026

Футболист Ирана Тареми: перед ЧМ никто не задавал мне вопросов о футболе

Капитан национальной команды Ирана Мехди Тареми на пресс-конференции перед стартовым матчем группового этапа чемпионата мира против Новой Зеландии заявил, что представители СМИ задавали ему только политические вопросы, передает ESPN.

«Никто не задавал мне вопросов о футболе… А ведь завтра мы играем против отличной команды Новой Зеландии. Я очень надеюсь, что это будет хорошая игра. А что касается политики, то для политических пресс-конференций журналистам нужно отправиться в другие города. Мы очень уважаем Новую Зеландию и хотим, чтобы матч получился хорошим», — сказал Тареми.

Матч с Новой Зеландией состоится 16 июня в 04:00 по московскому времени. Соперниками Ирана по группе также являются Бельгия и Египет.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее посольство Ирана назвало чемпионат мира по футболу «кубком войны».