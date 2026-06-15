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Спорт

Испания установила антиреконд чемпионата мира за 60 лет

Испанец Оярсабаль стал первым, кто за 60 лет на ЧМ не коснулся мяча за 30 минут
Claudia Greco/Reuters

Испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль установил антирекорд чемпионатов мира.

По данным Opta, Оярсабаль стал первым за 60 лет игроком, кому не удалось ни разу коснуться мяча за первые полчаса игрового времени. Отмечается, что до 1966 года подобная статистика не велась.

Игра между Испанией и Кабо-Верде, которая прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, закончилась со счетом 0:0.

После этой встречи испанцы и кабовердяне набрали по одному очку в турнирной таблице группы Н и синхронно возглавили ее. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Бельгия и Египет опубликовали составы на матч ЧМ-2026.

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