Стало известно, за что Украина присвоила звание ЗМС Тимощуку

Тренер петербургского «Зенита» и бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук в интервью РИА Новости заявил, что звание заслуженного мастера спорта Украины ему было присвоено за успехи в России.

По его словам, он удостоился данной награды после победы в финале Кубка УЕФА 2008 года в составе «Зенита» над «Рейнджерс» из Глазго.

«Понимаю, что в нынешних реалиях отношение ко мне нынешних властей моей страны не изменится. Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом. Звание ЗМС Украины мне вообще присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА», — заявил Тимощук.

Тимощук выступал за «Зенит» в 2007-2009 и в 2013-2015 годах, в качестве игрока он дважды стал чемпионом России, завоевал Суперкубок страны, также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. В тренерском штабе «Зенита» он работает с 2017 года. Украинская ассоциация футбола (УАФ) в 2022 году лишила Тимощука всех государственных наград и спортивных регалий, ранее присвоенных руководством страны, однако специалист успешно оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Ранее в Испании футболиста приговорили к 8,5 годам тюрымы за изнасилование.