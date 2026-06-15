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Тренер Махачева заявил, что Топурия мог оспорить исход боя с Гейджи

Тренер Махачева: Топурия мог оспорить решение остановить бой с Гейджи
REUTERS/Evan Vucci

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что боец Илия Топурия имел право оспорить решение своего угла остановить поединок против Джастина Гейджи. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Его угол остановил бой. Но он мог оспорить их решение. Так что Ислам прав, когда говорит о том, что значит быть настоящей легендой. Быть прекрасным бойцом — это хорошо, но быть настоящей легендой — это другой уровень», — сказал Мендес.

Поединок продлился до четвертого раунда из пяти, после чего врач вмешался и попросил остановить бой из-за состояния Топурии. На кону боя стоял чемпионский титул промоушена в легком весе, который принадлежал Топурии. Соответственно, теперь Гейджи — новый чемпион UFC.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Топурия — испанский боец смешанных боевых искусств, который также имеет грузинское гражданство. С 2020 года выступает в полулегком весе под эгидой UFC, он — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе и экс-чемпион организации WSOF.

Ранее стало известно состояние Топурии после поражения от Гейджи.

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