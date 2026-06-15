«Не могу осознать это»: Свечников о завоевании первого Кубка Стэнли

Свечников признался, что не может осознать победу в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился впечатлениями от первого в карьере завоевания Кубка Стэнли в результате победы в финальной серии над «Вегас Голден Найтс». Его слова передает пресс-служба клуба.

«Это просто особенное чувство. Я чувствую, что не могу осознать это прямо сейчас, но когда я выпью пару кружек пива, я, наверное, это пойму… Я люблю всех, кто был рядом со мной: родителей, девушку, брата. Мои товарищи по команде, персонал, у нас невероятная организация», — сказал Свечников.

Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли завершился с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тейлор Холл на 4-й минуте, его ассистентами выступили Джейккоб Славин и Джексон Блейк. На 34-й минуте игры Блейк забросил вторую шайбу «Каролины» после передачи Логана Стэнковена. Окончательный счет в матче установил Николай Элерс на 59-й минуте.

Серия завершилась в шести играх с результатом 4-2.

«Каролина» до этого выигрывала Кубок Стэнли всего один раз в своей истории — в сезоне-2005/06. «Вегас», который начал свое выступление в Национальной хоккейной лиге с сезона-2017/18, имеет на своем счету один Кубок Стэнли — в 2023 году команда в финале обыграла «Флориду Пантерз».

Ранее Петр Кочетков стал третьим россиянином с Кубком Стэнли без единого матча в плей-офф.