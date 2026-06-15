Андреева поднялась на пятое место в рейтинге WTA

19-летняя Андреева поднялась с шестой на пятую строчку в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева поднялась с шестого на пятое место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменка повторила свое высшее достижение — ранее она уже занимала эту позицию. Причиной подъема стало падение на одну строчку американки Аманды Анисимовой, а не собственные выступления: на прошедшей неделе 19-летняя россиянка не участвовала в турнирах.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее вторая ракетка мира деактивировала свои соцсети из-за хейта.