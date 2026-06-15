Американский боец Гейджи стал новым чемпионом UFC

Гейджи победил Топурию в Белом доме и стал чемпионом UFC в легком весе

Американский боец Джастин Гейджи победил испано-грузинского бойца Илию Топурию на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) White House — Freedom 250, который проходит в Белом доме, Вашингтон, США.

Поединок продлился до четвертого раунда из пяти, после чего врач вмешался и указал на остановку боя из-за состояния Топурии. На кону боя стоял чемпионский титул промоушена в легком весе, который принадлежал Топурии. Соответственно, теперь Гейджи — новый чемпион UFC.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Топурия — испанский боец смешанных боевых искусств, который также имеет грузинское гражданство. С 2020 года выступает в полулегком весе под эгидой UFC, он — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе и экс-чемпион организации WSOF.

«Турнир в Белом доме» — это историческое спортивное событие UFC Freedom Fights 250 (также известное как UFC White House), первый в истории профессиональный турнир по смешанным единоборствам (ММА), проходящий непосредственно на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Октагон установили прямо перед резиденцией президента США.

Мероприятие приурочено к двум датам: 250-летию Соединенных Штатов и 80-летнему юбилею президента Дональда Трампа, который является давним поклонником ММА и другом главы UFC Даны Уайта. лужайке Белого дома в Вашингтоне.

Ранее массовая драка началась на турнире RAF после победы Хамзата Чимаева.