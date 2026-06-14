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Экс-наставник «Зенита» установил рекорд как самый возрастной тренер в истории ЧМ

Дик Адвокат стал самым возрастным главным тренером в истории ЧМ
Global Look Press

Нидерландский специалист Дик Адвокат, возглавляющий сборную Кюрасао, стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира по футболу.

Специалист вывел свою команду на матч группового этапа против Германии в возрасте 78 лет и 260 дней.

Предыдущий рекорд продержался всего несколько дней. Его установил чех Мирослав Коубек, которому на момент стартовой игры его команды было 74 года и 63 дня. А 11 июня самым возрастным наставником ненадолго становился южноафриканец Уго Брос (74 года и 62 дня в матче с Мексикой). Таким образом, Адвокат побил оба достижения.

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ), Суперкубок России, Кубок УЕФА, а также Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год Адвокат был главным тренером сборной России. Под его руководством национальная команда пробилась в финальный этап чемпионата Европы 2012 года, но не смогла выйти из группы.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее участие Криштиану Роналду в чемпионате мира назвали позором.

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