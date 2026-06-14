Вратарь «ПСЖ» Сафонов сыграл свадьбу

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и его жена сыграли свадьбу спустя год после росписи

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк отпраздновали свадьбу спустя год после официальной росписи. Кадры пара опубликовала на своих страницах в социальных сетях.

Сафонов и его супруга расписали в марте прошлого года.

«Из-за подготовки и желания сохранить интригу я не мог рассказать всего, что происходило в последнее время. Но уже сегодня начнем делиться подробностями и показывать, что же мы так тщательно готовили. Было очень круто. Мы счастливы от того, как все прошло», — написал вратарь до того, как опубликовать фото.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее Сафонов прочел стих Роберта Рождественского.