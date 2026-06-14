Сразу два игрока «Зенита» сыграли за Бразилию в матче ЧМ

Футболисты петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике сыграли за сборную Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира против Марокко.

«Зенит» стал лидером по количеству футболистов, вышедших на поле бразильцев в игре против марокканцев.

Дуглас Сантос провел на поле все 90 минут. Луис Энрике вышел на замену на 62-й минуте.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее ветеран ЦСКА выступил против расширения чемпионата мира.