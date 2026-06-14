Швейцария и Катар сыграли вничью в матче ЧМ-2026

Швейцария и Катар поделили очки в матче первого тура ЧМ-2026

Национальная сборная Швейцарии на последних минутах упустила победу над Катаром в матче первого тура на чемпионате мира 2026 года.

Игра, которая прошла на стадионе «Левайс» в Санте-Кларе, закончилась со счетом 1:1. Мяч в составе европейской команды оформил Брайан Эмболо, реализовавший пенальти на 17-й минуте встречи. У азиатской сборной на 94-й минуте отличился Буалем Хухи.

После этой встречи швейцарцы и катарцы набрали по одному очку в турнирной таблице группы В и синхронно возглавили свою группу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во втором туре сойдутся между собой национальные сборные Катара и Канады, а швейцарцы встретятся с боснийцами.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Зенита» хочет вернуться в сборную Италии.