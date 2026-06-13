Экс-тренер «Зенита» хочет вернуться в сборную Италии

Экс-тренер «Зенита» Манчини покинул «Аль-Садд» и хочет вернуться в сборную Италии

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини покинул катарский «Аль-Садд», сообщает пресс-служба клуба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, опубликованной в соцсети Илона Маска Х, итальянский специалист намерен вернуться на должность наставника национальной сборной Италии.

Манчини на протяжении одного сезона возглавлял петербургский «Зенит». Вместе с ним клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2017/18.

В 2023 году Манчини разорвал контракт со сборной Италии, который действовал до 2024 года. Под его руководством итальянская команда выиграла Евро-2020 и установила мировой рекорд — 37 игр подряд без проигрышей.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) чемпионом России стал «Зенит», набравший 68 очков. Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

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