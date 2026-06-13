В «Спартаке» ответили, готовы ли выиграть Лигу чемпионов

Гендир «Спартака» Некрасов попросил время для борьбы за победу в Лиге чемпионов

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов в интервью РИА Новости заявил, что для того, чтобы выстроить конкурентную команду, необходимо время.

По его словам, на данный момент красно-белые не готовы бороться за победу в Лиге чемпионов.

«Я был на финале Лиги чемпионов, индивидуальная стоимость восьми игроков из составов обеих команд превышала стоимость не только «Спартака», но и «Зенита». Говорить, что мы готовы к борьбе за победу в Лиге чемпионов, будет перебором. Дайте срок», — заявил Некрасов.

В последнем матче сезона-2025/26 «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может подписать легенду «Зенита».