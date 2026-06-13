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«Спартак» обыграл ЦСКА и выиграл Суперкубок России

Женская команда «Спартака» выиграла Суперкубок России, одолев ЦСКА
Алексей Филиппов/РИА Новости

Женская команда московского «Спартака» обыграла футболисток столичного ЦСКА и выиграла Суперкубок России.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» (домашняя арена московского «Спартака») и завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой игре оформила Лара Ивануша, которая отличилась на 59-й минуте.

Примечательно, что во время празднования гола футболистка «Спартака» Дина Благоевич, которую заменили на 58-й минуте, выбежала на поле, чтобы отпраздновать, и получила вторую желтую карточку, что повлекло за собой ее удаление.

Суперкубок России по футболу среди женских команд — трофей, который разыгрывается в середине каждого сезона между чемпионом России прошлого сезона и обладателем Кубка России прошлого сезона. Турнир проводится с 2021 года, его дважды выигрывали женские команды московского «Локомотива» и петербургского «Зенита», а футболистки ЦСКА брали трофей единожды. Для «Спартака» этот трофей стал первым.

«Спартак» — победитель чемпионата России, ЦСКА в сезоне-2025/26 выиграл Кубок.

Ранее легенду «Спартака» попросили проверить на вменяемость.

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