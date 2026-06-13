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Медведеву выписали из больницы после операции

Фигуристка Медведева рассказала, что ее выписали из больницы после операции
jmedvedevaj/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем Telegram-канале рассказала, что ее выписали из больницы после перенесенной операции.

«Все, я уже дома. Сижу охлаждаю ноги льдом. Все перемотано, ботинки теперь — мои лучшие друзья на ближайшие недели. Пока что все в йоде, но зато уже дома, здесь попроще, так что восстанавливаемся», — рассказала она.

12 июня фигуристка сообщила о перенесенной операции на обеих ногах. Спортсменка опубликовала фото, где лежит в больничной палате с перебинтованными конечностями.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также фигуристка призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

Ранее Медведева рассказала, почему стала нанимать охрану.

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