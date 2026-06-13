Группа хакеров угрожает атаковать чемпионат мира с помощью дронов

Группа хакеров Handala, связанная с Ираном, утверждает, что взломала беспилотные летательные аппараты ФБР, и угрожает проведению чемпионата мира по футболу, сообщает CBS News.

«Лучше усиливайте безопасность на чемпионате мира, нам совсем не нравятся некоторые из этих команд. Не забывайте: FPV-дроны повсюду. Вы никогда не знаете, когда один из них может оказаться прямо у автобуса вашей команды», — заявили хакеры.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сотрудник Белого дома объяснил запрет арбитру из Сомали на въезд в США.