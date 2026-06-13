Сотрудник Белого дома объяснил запрет арбитру из Сомали на въезд в США

Глава рабочей группы Белого дома по подготовке к ЧМ-2026 Эндрю Джулиани объяснил, почему сомалийского арбитра Омара Артана не пустили в США, заявив, что он общался с плохими людьми, передает talkSPORT.

«Совсем недавно он общался с плохими людьми по поводу действий здесь, в Соединенных Штатах. На этом я остановлюсь. Со своей стороны, ознакомившись с информацией о том, чем он занимался, я поддерживаю это решение», — сказал Джулиани.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Джефф Монсон отказался смотреть ЧМ-2026 по футболу без россиян.